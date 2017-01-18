بلدية فيفاء تنفذ جولات رقابية على المحال والمطاعم

صراحة-فيفاء:نفذ قسم صحة البيئة في بلدية محافظة فيفاء بمنطقة جازان أمس, جولات ميدانية على عدد من المحال والمطاعم وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين, ضمن جولات البلدية التفتيشية والرقابية.

وأوضح رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف أن الفرق الرقابية صادرت خلال الجولات عددًا من المواد الغذائية والأواني ورصدت بعض الملاحظات كسوء تعبئة المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة, وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح.

وشدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات من قبل المحال والمطاعم, مؤكدًا استمرار الحملات الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة, داعيـًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.