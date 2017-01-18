دعوي البدائع ينظم دروس علمية في مساجد وجوامع قرية القبعية

صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البدائع خلال الفترة القادمة سلسلة من الدروس العلمية ” بعد صلاة المغرب ” في الفقه والعقيدة والسيرة والتفسير والحديث، وذلك في عددٍ من مساجد وجوامع قرية القبعية بالمحافظة .

ففي مسجد قيس بن أنس يشرح صالح بن محمد السويح كتاب “عمدة الأحكام” كل ثلاثاء، ويشرح عبدالله بن عمر السحيباني كتاب “التوحيد” أول اثنين من كل شهر، ويقرأ رضا بن عبدالعزيز الحبردي في “تفسير السعدي” ثالث سبت من كل شهر.

وفي جامع القبعية يشرح عبدالرحمن عبدالله الحربي كتاب “الملخص الفقهي” كل أربعاء، ويشرح وليد بن عبد الله السحيباني كتاب ” الرحيق المختوم” بعد صلاة عشاء ثاني اثنين من كل شهر ـــ، ويشرح علي بن سليمان النوشان كتاب “آداب المشي إلى الصلاة” رابع أحد من كل شهر.