رئيس بلدية الشقيق يتفقد الواجهة البحرية استعدادًا لاستقبال الزوار

صراحة-الشقيق:تفقد رئيس بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب المهندس عبدالمجيد مذكور، أمس الواجهة البحرية على امتداد شاطئ الشقيق, وذلك للإطلاع على سير أعمال الصيانة والتهيئة المستمرة في الواجهة البحرية استعدادا لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي .

وتابع خلال الجولة الأعمال التي شهدتها الحدائق التي تضم الألعاب المختلفة والملاعب الرياضية التي تمت تهيئتها مؤخرًا وأصبحت جاهزة لممارسة الرياضة, كما تابع مستوى النظافة في تلك المرافق كافة.

يذكر أن شاطئ الشقيق يعد واحدًا من أهم المواقع السياحية على مستوى منطقة جازان لما يتمتع به من جمال طبيعي ملائم للسباحة وصيد الأسماك والاستجمام.