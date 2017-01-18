برنامج الحملة السعودية “شقيقي اشرب نقياً ” تستمر في تقديم مياه الشرب للنازحين السوريين بالداخل السوري

صراحة-الرياض:تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا بتأمين مياة الشرب الصحية من خلال محطات لتنقية المياة للأشقاء النازحين السوريين على الشريط الحدودي السوري المحاذي للجمهورية التركية وذلك وفق اعلى معايير الجودة وأفضل الأجهزه و المعدات.

وأشار مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة إلى أن الحملة حددت أبرز المتطلبات الإغاثية التي يحتاجها الشقيقي السوري في المناطق الحدودية السورية التركية خصوصًا المخيمات العشوائية وقامت بتامين محطات تنقية المياة ضمن مشروع شقيقي اشرب نقيًا لتوفير مياة الشرب الصحية للشقيق السوري وذلك بالتنسيق مع هيئة الاغاثة الانسانية IHH.

من جانبه اكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن مشروع شقيقي اشرب نقيًا يعد أحد المشاريع التنموية الرائدة في مجال العمل الإنساني واحد ثمار الاعمال الخيرية التي يقدمها الشعب السعودي الكريم لاشقائة من الشعب السوري العزيز، مشيراً الى أن الحملة تستهدف انتاج 20 الف متر مكعب من المياه النقية في الساعة من خلال 5 محطات لتنقية المياه في الداخل السوري.