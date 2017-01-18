أمانة جدة تحبط بيع 59 طن من المواد الغذائية فاسدة بحراج الصواريخ

صراحة-جدة:ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة سكان وزوار محافظة جدة, وإنفاذا لتوجيهات معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة بتكثيف الرقابة على الأسواق حفاظا على الصحة العامة وعدم تشويه المنظر العام ، قامت بلدية الجنوب الفرعية بحملة مكثفة ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها على اسواق حراج الصواريخ جنوب جدة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني بأنه تم القيام بحملة مكثفة بإزالة وإتلاف كمية كبيرة تقدر بنحو 25 طن من الأغذية المنتهية الصلاحية وأدوات التجميل لأكثر من ٣٥٠ بسطة عشوائية و تم نظافة تلك المواقع كما تم مصادرة عربات تحتوي ٦ طن من الخضروات والفواكة من الباعة الجائلين المجهولين والمخالفين لانظمة الاقامة والعمل .

مضيفا بأنه تم اتلاف ما يقدر بنحو ٢٨ طن من الملابس المستعملة والتي يتم تداولها من قبل العمالة المخالفة وبشكل متكرر وإزالة العروض خارج المحلات لأكثر من ٢٠٠ محل بمنطقة أسواق حراج الصواريخ .

وتشكر أمانة محافظة جدة سكان وزوار جدة على تعاونهم وتذكرهم بامكانية التبليغ عن المخالفات البلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية ” عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي وتطبيقات الأمانة على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي