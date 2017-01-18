أمانة المدينة المنورة تمنح عربات الأطعمة المتنقلة تصاريح للعمل

صراحة-المدينةالمنورة:دعت أمانة منطقة المدينة المنورة أصحاب عربات بيع الأطعمة والوجبات السريعة لمراجعة الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية لاستلام الاشتراطات الخاصة بمزاولة النشاط.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد سليهم ، أن هذه الخطوة تأتي استشعارًا من الأمانة للمسؤولية المجتمعية في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة من الأفراد السعوديين، وإتاحة الفرصة لهم في مزاولة هذه الأنشطة وفق ضوابط تضمن صحة وسلامة الأطعمة المقدمة، داعياً أصحاب تلك العربات إلى مراجعة الإدارة للكشف على العربات للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.