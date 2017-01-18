جمرك البطحاء يحبط محاولة لتهريب أكثر من 57 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون”

صراحة-البطحاء: تمكّن جمرك البطحاء من إحباط كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (57,800) سبعة وخمسون ألف وثمانمائة حبة, كانت مُخبأة داخل مركبة قدِمت للجمرك.
وفي التفاصيل يقول الأستاذ عبدالرحمن المحنّا مدير عام جمرك البطحاء أنه أثناء الإجراءات الجمركية لأحدى المركبات عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (57,800) سبعة وخمسون ألف وثمانمائة حبة, كانت مُخبأة داخل الإطار الإحتياطي للمركبة. مضيفاً أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح مدير عام جمرك البطحاء أن محاولة التهريب داخل الإطارات تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، ولقد هيأت الجمارك السعودية منذ فترة طويلة كافة السبل التقنية بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق.