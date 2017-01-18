جمرك البطحاء يحبط محاولة لتهريب أكثر من 57 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون”

صراحة-البطحاء: تمكّن جمرك البطحاء من إحباط كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (57,800) سبعة وخمسون ألف وثمانمائة حبة, كانت مُخبأة داخل مركبة قدِمت للجمرك.

وفي التفاصيل يقول الأستاذ عبدالرحمن المحنّا مدير عام جمرك البطحاء أنه أثناء الإجراءات الجمركية لأحدى المركبات عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (57,800) سبعة وخمسون ألف وثمانمائة حبة, كانت مُخبأة داخل الإطار الإحتياطي للمركبة. مضيفاً أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.