صيانة أكثر من 48 ألف متر طولي في شبكات مياه الأمطار بتبوك

صراحة-تبوك:قامت أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة, بصيانة 48 ألف متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية في أحياء النهضة, والسليمانية, والمهرجان, والسلام, وطريق الأمير عبدالمجيد بمدينة تبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان, أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة قامت بصيانة 33800 متر طولي من شبكات التصريف السطحي لمياه الأمطار في حي النهضة, وصيانة 6250 مترًا طوليًا من شبكات التصريف السطحي في حي السليمانية ، إضافة إلى صيانة شبكات التصريف السطحي في حي المهرجان بطول 5620 متراً طولياً ، كما تم صيانة 1850 مترا طولياً من شبكات تصريف مياه الأمطار بحس السلام, وصيانة 500 متر طولي لشبكات التصريف في طريق الأمير عبدالمجيد, بالإضافة إلى صيانة أكثر من 850 منهلا ومصيدة للمياه.

وأكد المهندس الغبان, أن أعمال الصيانة لجميع شبكات تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار في أحياء مدينة تبوك كافة, تأتي متزامنة مع مشروعات تصريف مياه الأمطار التي تنفذ حالياً في أحياء متفرقة من مدينة تبوك ,تنفيذاً للدراسة الشاملة التي أعدتها الأمانة في وقت سابق لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لمدينة تبوك