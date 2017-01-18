التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> اكتشاف ناب لنوع منقرض من الفيلة بطول (225 سم ) بصحراء النفود في المملكة
18 يناير, 2017   2967

اكتشاف ناب لنوع منقرض من الفيلة بطول (225 سم ) بصحراء النفود في المملكة

000-3958591801484735483310

 

صراحة-جدة:اكتشف فريق وحدة الأحافير التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ناب لنوع منقرض من الفيلة، يبلغ طوله مترين وربع المتر (225 سم) ، في صحراء النفود بشمال غرب المملكة.
وأفاد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب, أن فريق وحدة الأحافير وأثناء استكمال العمل الميداني المشترك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجامعة أكسفورد البريطانية، ومعهد ماكس بلانك الألماني، وباحثين من استراليا، وإسبانيا، اكتشفت في رسوبيات البحيرات القديمة بصحراء النفود في شمال غرب المملكة ناب لنوع منقرض من الفيلة, يعد من العينات النادرة ذات الحفظ الممتاز، إذ يحتوي معلومات عن التاريخ الجيولوجي والبيئات والمناخ القديم في شبه الجزيرة العربية.
وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قد اكتشفت سابقاً بقايا ثدييات كبيرة منقرضة في نفس المنطقة شملت الفيلة العملاقة، والخيول، والثيران، والغزلان، والمها، والضباع، والكلاب البرية، والطيور الجارحة، حيث تم جمع أكثر من ٨٠ %‏، من بقايا فيل عملاق منقرض من نفس الموقع، وجميع هذه العينات معروضة في متحف وحدة الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
يُذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تُعد، بحكم التخصص، أهم الجهات الرسمية التي تقوم بدراسة الأحافير والتاريخ الجيولوجي في المملكة.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA