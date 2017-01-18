أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لجمعية رعاية الأيتام بالمنطقة

صراحة-ابها:ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة “آباء” الجهود التي تبذلها الجمعية لرعاية الأيتام، وما تقدمه من برامج تأهيلية وتطويرية لتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة لفئة الأيتام في المنطقة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد خلال تسلمه التقرير السنوي للجمعية، وتكريم عدد من الجهات الحكومية المساهمة في دعم أعمال الجمعية، بمكتبه في الإمارة اليوم، أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من الأرامل والأيتام المنتسبين للجمعية، حاثاً سموه جميع الإدارات الحكومية في المنطقة على تفعيل مبادرة “دروع الخير”، واستبدال الدروع التذكارية في المناسبات الرسمية ببطاقات كفالات الأيتام ، التي يعود ريعها لحساب كفالة الأيتام.

وأوضح أمين عام جمعية رعاية الأيتام بعسير ” آباء” الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان خلال اللقاء ، أن الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية مع بعض الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، لتقديم العديد من الخدمات للأيتام والمتمثلة في الدعم المالي والعيني, إضافة إلى تقديم الدورات التدريبية والتطويرية بأسعار خاصة لمستفيدي الجمعية، وذلك لسد جزء من احتياجاتهم اليومية وتمكينهم تعليمياً واجتماعياً وصحياً ليصبحوا أعضاء فاعلة في تنمية المجتمع، مبيناً أنه بلغ عدد المستفيدين من عطاءات الجمعية أكثر من 13 ألف يتيم ويتيمة، يخدمهم 13 فرعا موزعا على محافظات المنطقة، فيما بلغت مصروفات الجمعية خلال العام الماضي أكثر من 45 مليون ريال.

واستعرض سمو أمير منطقة عسير، خلال اللقاء، أبرز أنشطة الجمعية وبرامجها المقدمة، واستثمارات الجمعية وأوقافها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ، وأبرز شركاء النجاح مع الجمعية.

وفي نهاية اللقاء ، سلّم سمو الأمير فيصل بن خالد، أمانة منطقة عسير ويمثلها أمين المنطقة صالح القاضي والشركة السعودية للكهرباء ويمثلها رئيس القطاع الجنوبي المهندس ناصر الشريف , شهادة التميّز الذهبي لخدمة الأيتام، نظير ما قدموه من أعمال خيرية ودعم للمبادرات الإنسانية والبرامج التدريبية الموجهة للمنتسبين في الجمعية.