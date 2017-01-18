وزير التعليم يوجه بتعديل شرط الدخل لقبول طلبات الالتحاق في برنامج القسائم التعليمية

صراحة – محمد المحسن : وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتعديل شروط القبول المتعلقة بدخل ولي الأمر لطلاب التربية الخاصة، وذلك بناءً على عدة اعتبارات تتعلق بنوع الإعاقة وعدد الأبناء المعاقين، وسوف يكون قبول الطلب بالنظر إلى دخل (الأب) فقط وليس الأسرة، مع إعفاء الأيتام ومن هم تحت إعالة قريب غير والدهم من شرط الدخل.

كما أعلنت “شركة تطوير التعليم القابضة” المشغل المعتمد لبرنامج القسائم التعليمية، عن فتح باب القبول لقسم التربية الخاصة مرحلة رياض الأطفال المستوى الثالث لعمر 5 سنوات، ويشتمل التقديم على فئات الإعاقة التالية:

الإعاقة الذهنية (البسيطة) ، التوحد (البسيط – المتوسط)، تعدد العوق (ذهني سمعي، ذهني بصري، ذهني حركي)،الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)، الإعاقة البصرية (المكفوفين وضعاف البصر)،الشلل الدماغي،بتر الأطراف العلوية أو كليهما، الصلب المشقوق،شلل الأطفال، الصم المكفوفين .

وأوضحت الشركة أن الآلية الوحيدة للتقديم هي عبر بوابة القسائم التعليمية الإلكترونية: http://voucher.tatweer.sa