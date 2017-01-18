أمير جازان يقلد عدداً من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة

صراحة – نواف العايد : قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, عدداً من الضباط من منسوبي شرطة المنطقة رتبهم الجديدة، وذلك بعد صدور الموافقة السامية على ترقيتهم لرتب مختلفة, بحضور نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني.

وهنأ سموه الضباط المترقين بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أعمالهم، منوهاً بدور رجال الأمن وجهودهم المتواصلة في خدمة المواطن وحماية الوطن والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته.

من جهتهم رفع الضباط المرقون خالص شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على هذه الثقة الغالية، ولسمو أمير منطقة جازان على تقليده لهم رتبهم الجديدة، مما يعد دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم المليك والوطن.