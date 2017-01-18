مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي يبحث تعزيز التعاون بين البلدين

صراحة – فيصل القحطاني : عقد مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA) اجتماعه الخامس بمقر وزارة التجارة والاستثمار في الرياض .

وتضمن الاجتماع أربع جلسات عمل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والرفع من مستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى مناقشة تعزيز حجم التبادل التجاري، وتبادل المعلومات عن حجم الاستثمارات المرخص لها في البلدين، وبحث فرص الاستثمار في المجال التقني والعلمي، إلى جانب تحفيز الشركات الأمريكية الكبرى لتأسيس صناعات ذات قيمة مضافة في المملكة خصوصاً في المجالات التي اشتملت عليها رؤية المملكة 2030م وخطة التحول الوطني 2020.

كما تمت مناقشة سبل بحث التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار وحماية المستهلك وفحص السلع الاستهلاكية وشهادة المطابقة، والتعاون في مجالات حماية العلامات التجارية ، والتعاون الفني وتبادل الخبرات والتدريب في مجال عمل مراكز استدعاء المركبات والمنتجات الاستهلاكية المعيبة ومجال الجمارك والملكية الفكرية والثقافة والإعلام والتعاون البيئي والزراعي والغذاء والدواء.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بلغ في عام 2016 (باستثناء النفط الخام) نحو 115 مليار ريال، والصادرات من المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة الأمريكية حول 3.1 مليار ريال، في حين أن الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 111 مليار ريال سعودي