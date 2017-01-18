تدشين مركز اتصال عملاء البريد السعودي

صراحة – محمد المحسن : دشنت مؤسسة البريد السعودي وشركة مراكز الاتصال مركز اتصال عملاء البريد السعودي بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف ، والرئيس التنفيذي لشركة مراكز الاتصال عبدالله الزهراني. ويأتي تدشين المركز تحقيقاً للخطط الطموحة التي تنتهجها مؤسسة البريد السعودي لإثراء تجارب العملاء مرتكزة على الخبرة العالمية لشركة مراكز الاتصال وتطبيقها لأحدث معايير الجودة والأداء.

وأكد الدكتور أسامة الطف أهمية جهاز خدمة العملاء ومركز الاتصال لتعزيز تجربة العميل وضمان جودة الخدمة وحصول العملاء على المعلومات التي يحتاجونها، مفيدا أن التوجه لهذه الخطوة يأتي لإحداث نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء تتواكب مع مرحلة التحول للعمل على أسس تجارية وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها البريد السعودي.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة مراكز الاتصال العمل على تسخير كافة الإمكانيات لدعم الجهود الوطنية للبريد وخططه التوسعية.