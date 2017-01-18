د.الحارثي : كافة الكتب المدرسية متوفرة إلكترونيا عبر عين التعليمية

صراحة – محمد المحسن : التقى وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي أمس سعد بن سعيد آل حاتم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة , بحضور مدير المقررات بوزارة التعليم خالد الزهراني وأعضاء فريق تخفيف الحقيبة المدرسية .

وأوضح الحارثي أن الوزارة حريصةً كل الحرص على إعداد مواصفات للحقيبة المدرسية وذلك تجنبا لتحميل الطفل جهدا قد يؤثر على عضلات الطالب وظهره وكتفه، مؤكدا أهمية إشراك القطاعات ذات العلاقة بهدف الوصول لمواصفات تناسب جميع الفئات العمرية .

وأضاف الحارثي أن الوزارة قدمت الكثير من الحلول من خلال رقمنةً الكتب المدرسية عبر موقع عين التعليمية الذي يوفر كافة الكتب الدراسية إلكترونيا ليسهل الوصول إلى الكتاب في أَي وقت و من أَي مكان.

وناقش الاجتماع أهمية مشاركة الجهات ذات العلاقة كالجمارك وكبار الموردين والمصنعين المحليين بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات الأكاديمية والطبية المتخصصة في هذا المجال في الاجتماعات القادمة.

وأكد الاجتماع أهمية تزويد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمقاسات الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية.