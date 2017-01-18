الصالح رئيساً للجنة المحامين بغرفة الشرقية والمري نائباً

صراحة – خالد الحسين : عقدت لجنة المحامين بغرفة الشرقية اليوم اجتماعاً لها اختارت خلاله خالد الصالح رئيساً للجنة ، وصباح المري نائبا للرئيس ، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام .

واستعرض الاجتماع الذي رأسه الصالح خطة العمل للعام الجاري 2017م، ومناقشة العديد من التحديات التي تواجه القطاع ، بجانب زيارة واستضافة عدد من المسؤولين والمختصين لاستعراض أبرز الحلول المناسبة للارتقاء بآلية العمل في القطاع، فيما سُمّي مرشحا اللجنة لعضوية اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية.

من جهتها اختارت لجنة المشاغل النسائية شعاع الدحيلان رئيسة للجنة للعام الجديد 2017 وموضي الدعزاز نائبة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد مؤخراً بمقر الغرفة الرئيس بالدمام، وجرى خلاله مناقشة خطة عمل اللجنة في العام الجديد 2017م، واستعرضت اللجنة أبرز وأهم الموضوعات وطموحات قطاع الاعمال النسوي في المنطقة، حيث تضمنت الخطة عدداً من الزيارات الميدانية للادارات ذات العلاقة، بالاضافة إلى استضافة مسؤولين ومختصين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع.