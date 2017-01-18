تعاون بين “التعليم” ومبادرة “الله يعطيك خيرها” يستهدف 20 ألف معلم ومنسق

صراحة – نواف العايد : تنفذ إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والتوعية بالسلامة المرورية، استمراراً للتعاون بين وزارة التعليم والمبادرة الوطنية للسياقة الأمنة “الله يعطيك خيرها” التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين.

وتتضمن الفعاليات الاستعداد لتأهيل وتدريب أكثر من 20 ألف معلم ومنسقا بالتعليم على مفاهيم وقيم السلامة المرورية وتحقيق السلامة المرورية للحد من معدلات الحوادث وتخفيض الاصابات والوفيات والاعاقات.

وأوضح المشرف العام على المبادرة عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين المهندس عثمان بن حمد الفارس أن فعاليات هذا البرنامج تسعى لبناء الشخصية المتكاملة للطالب والطالبة باستخدام استراتيجيات التدريب الطلابي وتثقيف الأقران واستثمار أوعية وبرامج النشاط والإرشاد الطلابي لتحقيق أهداف السلامة المرورية .

وقد شرعت إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات بتشكيل اللجان الإشرافية على مشروع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ـ الله يعطيك خيرها ـ برئاسة مديري التعليم وعضوية كل من: مساعد ومساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية، ومديري إدارات المرور، ومدير جمعية الأطفال المعوقين، ومديرة النشاط الطلابي ومديرة الإشراف التربوي، ومديرة التوعية الاسلامية، ومدير العلاقات العامة والإعلام، ومدير التدريب التربوي.

وفي هذا الشأن أكد المدير التنفيذي للمبادرة سليمان بن أحمد المنصور بأن الحقائب التدريبية التي تم إعدادها بالشراكة مع وزارة التعليم بغرض تدريب وتأهيل المعلمين والمنسقين تضم عددا من المحاور أهمها أسباب الحوادث المرورية وسلوكيات القيادة لدى الشباب ودور الجهات المعنية لتحقيق السلامة بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بصفة عامة والمجتمع التربوي والتعليمي بصفة خاصة بأهمية السياقة الآمنة وكذلك القيام بدور توعوي بالتعاون مع الجهات المختصة سعياً لخفض نسبة الإعاقة الناتجة عن الحوادث المرورية .

وذكر مدير مشروع السلامة المرورية في التعليم خالد بن صالح العبدالسلام بأن الوزارة تسعى لتفعيل دور المؤسسة التعليمية والجهات ذات العلاقة تجاه القضايا المرورية و الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال رسائل إعلامية موجهة تحمل الطابع التربوي والتعليمي الذي يعكس الدور الاجتماعي والتوعوي الفاعل للتعليم تجاه السلامة المرورية علاوة على تعزيز السلوكيات الإيجابية في كيفية التعاطي مع القوانين والأنظمة المرورية .

ومن باكورة تنفيذ البرنامج التأهيلي تم تدريب 65 منسقا في تعليم الباحة على السلامة المرورية برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الباحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويستهدف التعاون بين التعليم والمبادرة غرس وتنمية مبادئ ومفاهيم السلامة المرورية ونشر الوعي بأهميتها في المجتمع التعليمي، الوصول لشراكات مجتمعية مؤثرة في التوعية والتثقيف بأهمية السلامة المروية، وتدريب الطلبة على الممارسات المرورية السليمة، وتفعيل التعاون بين المؤسسات التعليمية وادارات المرور و القطاع الخاص، والاسهام من خلال البرامج التوعوية في التقليل من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر في الارواح والممتلكات، ومشاركة الطلبة في ايصال رسالة الاستراتيجية لتغيير السلوك لدى اسرهم تجاه الاخطاء اثناء السياقة، وتوضيح خطورة تمكين الشباب من السياقة وهم دون السن القانوني.