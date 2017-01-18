أمير القصيم يفتتح المؤتمر السادس للإبداع في تمريض العناية المركزة

صراحة – محمد المحسن : أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بما تقدمة الدولة من عناية واهتمام للقطاع الصحي، مشيراً إلى أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم انتقل بدوره من تقديم الخدمات المتميزة إلى الإبداع والتطوير، والتأهيل العلمي والمهني المميز للممارسين الصحيين، وأن مشاركة كوكبة من الكفاءات العلمية المتميزة من المتخصصين والباحثين من داخل المملكة وخارجها يضيف بعداً علمياً مؤثراً في نجاح المؤتمر.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم المؤتمر السادس للإبداع في تمريض العناية المركزة تحت شعار “التميز في تمريض العناية المركزة” الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في فندق الموفينبيك في مدينة بريدة.

وفور وصول سمو أمير منطقة القصيم، قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، واطلع على ما يحتويه من أجنحة تعريفية عن مركز القلب، والتنسيق الطبي، والتثقيف الصحي، ووحدة الجراحة والقسطرة، والتدريب.

بعد ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم الحفل الخطابي المعد للمؤتمر، الذي بدأ بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المشرف العام على المركز الدكتورعبدالرحمن المسند كلمة بين فيها أن المركز دأب على عقد المؤتمر سنوياً وكجزء أساسي من الخطة التدريبية الإستراتيجية للإدارة, التي تهدف إلى تدريب وتطوير مهارات الكوادر التمريضية في مجال العناية الحرجة أهمها, كيفية التعامل مع جميع الحالات الطارئة ومنها الخفيفة والمتوسطة والحرجة, وذلك وفقاً لآخر مستجدات البحوث العلمية المبنية على البراهين.

واشار المسند إلى أنه تم هذا العام دعوة العديد من المتحدثين المتخصصين في مجال العناية الحرجة من داخل المملكة وخارجها, وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في هذا المجال، مبيناً أن المؤتمر سيستمر لمدة يومين حيث يشتمل على 16 محاضرة و 9 ورش عمل، وأن الهيئة السعودية للتخصصات العلمية قد اعتمدت البرنامج بواقع 15 ساعة تعليم طبي مستمر.

من جهته عبر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته لهذا المؤتمر، مثمناً حضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وزيارته للمنطقة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيتضمن العديد من المحاضرات وورش العمل في مجال العناية الحرجة وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

كما شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا يحكي الإنجازات التي حققها المركز والخدمات التي يقدمها للمرضى من منطقة القصيم والمناطق المجاورة، فيما كرم سموه الرعاة والمشاركين بالمؤتمر