الهيئة الصحية و”هدف” يوقعان 13 اتفاقية لإعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل بالقطاع الصحي

صراحة – خالد الحسين : وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف”، اليوم، 13 اتفاقية لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي، مع العديد من الجهات. وأشار أمين عام الهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي إنفاذاً للأمر السامي، القاضي بدراسة إعادة تأهيل الخريجات للعمل في بعض المجالات الصحية أو الصحية المساعدة، منوها بدعم الهيئة لهذه البرامج، لما لها من دور في تهيئة الخريجات للعمل الصحي، حيث ستعمل على رفع كفاءتهن بشكلٍ ينعكس على المهام التي سيؤدينها في في المنشآت الصحية. كما أوضح رئيس الفريق الاستشاري في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر من جهته ، أن منهجية العمل في الفريق الاستشاري تركزت على قياس احتياجات سوق العمل ومهارات وقدرات خريجات كليات العلوم ومناسبتها لأداء هذه المهمة وموائمة الخريجات من حيث التأهيل الدراسي لإنجاز الدورات التدريبية، وتحديد المسميات الوظيفية لتتناسب مع مؤهلات الخريجات، ومن ثم بناء البرامج وتنفيذ الخطط التدريبية. بدوره استعرض نائب الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور سليمان بن عمران العمران منهجية الهيئة التي اتخذتها لتنفيذ هذا المشروع، معرباً عن شكره وتقديره لمن ساهم وعمل في ذلك. ونوه مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي بهذا البرنامج ودوره في إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي، مشيراً إلى مميزات هذا المشروع ، بما يسهم في إيجاد فرص وظيفية وتوليدها، لذا راعى البرنامج أن تكون الجهة الموظفة شريكة في الاختيار وفي وضع خطة البرنامج التدريبي، وشريكة أيضا في وضع فرص التعلم والتدريب على رأس العمل بعد انتهاء البرنامج. وأبان مدير (هدف) أن المرحلة الأولى من مشروع البرنامج ستبدأ في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، على أن تستطيع 2880 خريجة من كليات العلوم في التخصصات العلمية المشمولة بالأمر السامي الكريم في هذه المناطق من الاستفادة من البرنامج، بالتعاون مع المراكز الطبية المتخصصة شركائنا في التأهيل والتدريب والذين تم تحديدهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والفريق الاستشاري من معهد الملك عبدالله للبحوث والذي كان يعمل على هذا البرنامج منذ أن كان فكرة حتى ما وصلنا له اليوم، وسيستمر أيضاً في متابعة مخرجات البرنامج وتنفيذه

ووفقاً للاتفاقيات ستشرف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، على التدريب، وضبط الجودة، وإجراء الاختبارات، ومنح التراخيص، حيث سيتم التدريب بالتعاون مع بعض المراكز الطبية الرائدة في تنفيذ البرامج التدريبية، وتستهدف خطة التدريب في المرحلة الأولى إعادة تأهيل 2880 خريجة. وستعمل الهيئة على تنفيذ وتقييم واعتماد البرامج التأهيلية والتدريبية، وإصدار الشهادات لخريجات البرامج التدريبية من الفئة المستهدفة، وذلك على عدة مراحل، بحيث يتم تبني سياسة الإحلال التدريجي للوظائف المشغولة بغير السعوديات في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وسيتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) جميع تكاليف التدريب، ورسوم الإشراف من قبل الهيئة، وكذلك مكافآت المتدربات الشهرية. ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى طرح برامج تأهيلية في تخصص التعقيم، وسحب الدم، ومكافحة العدوى، لخريجات كليات العلوم للتخصصات التالية (الأحياء، والأحياء الدقيقة، والكيمياء، والكيمياء الحيوية)، بالتعاون مع عدد من المنشآت الصحية الرائدة بالمملكة التي لديها خبرة كبيرة في برامج التأهيل والتدريب المتخصص، تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبرعاية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وذلك لتنفيذ التدريب. ويشارك في تنفيذ التدريب بحسب الاتفاقيات، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى جون هوبكنز التابع لشركة أرامكو.