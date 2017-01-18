نيناد : مباراة تشيلي مصيرية ونسعى للفوز بها

صراحة – نواف العايد : أشار مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد “الكرواتي “نيناد ” إلى أن مباراة اليوم أمام المجر في كأس العالم والتي خسرها الأخضر 24 ـ 37 كانت جيدة المستوى من الفريقين.

وأبان أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت من اللاعبين وسيعمل على تلافيها في مباراة تشيلي بعد غدٍ الجمعة في آخر لقاءات الدور الأول.

وقال: “نتيجتنا مع تشيلي ستحدد مصيرنا في البطولة ونسعى للفوز بفارق جيد لنضمن المرور لدور الـ16 وهو ما سنسعى إليه مع اللاعبين وسنعمل بقوة لتحقيق ذلك”.

فيما قدم حارس المنتخب السعودي لكرة اليد محمد آل سالم اعتذاره للجماهير السعودية على الخسارة, مشيراً إلى أنهم قدموا مستوى جيدا خلال المباريات السابقة وسعوا لمواصلة هذا الأمر , ودخلوا لقاء المجر بتكتيك معين لتحقيق نتيجة إيجابية لكن الحظ لم يحالفهم.

وقدم شكره للمدرب على ثقته فيه بإشراكه أساسيا في اللقاء للمرة الأولى في البطولة , مؤكداً أنه في أتم الجاهزية لخدمة المنتخب في أي وقت.

وأكد أن حظوظهم في التأهل للدور الثاني ما زالت قائمة من خلال الفوز على تشيلي في آخر لقاءات الدور الأول , وقال: “تعودنا كلاعبي المنتخب السعودي أن نقاتل حتى اللحظات الأخيرة لتحقيق طموحنا وهو ما سيحدث بمشيئة الله في المباراة المقبلة يوم بعد غد الجمعة وأن نظهر بمستوانا المعروف .