الأمير فيصل بن بندر يرعى الاحتفال باكتمال أعمال حفر الأنفاق العميقة ضمن مشروع قطار الرياض

صراحة – فيصل القحطاني : زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، ظهر الأربعاء 20 ربيع الآخر 1438هـ، مشروع قطار الرياض، بحضور معالي المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل، ومعالي الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمشروع، وأعضاء لجنة متابعة سير العمل في المشروع.

وفي تصريح أمام وسائل الإعلام، قال سموهّ إن اكتمال أعمال حفر الأنفاق العميقة في مشروع قطار الرياض، يمثّل إنجازًا بارزًا، نهديه إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، ولسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، حفظهما الله، كما نهديه إلى سكّان مدينة الرياض كافّة الذين تحملوا متطلبات أعمال إنشاء المشروع، وكانوا خير معين لإنجازه.

وأشار سموّه، إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت حتى الآن 48 بالمائة، مؤكدًا بأن المشروع يمضي بخطى ثابتة ووفق ما خُطط له، ولم تعترضه أيّ معوقات بفضل الله، ثم بتضافر جهود كافة الجهات المعنية مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مقدماً سموه الشكر للعاملين في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وفي مقدمتهم معالي عضو الهيئة رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، على جهودهم في إنجاز أعمال المشروع.