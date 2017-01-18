وزارة الحج تبحث مع مؤسسة مطوفي الدول العربية الآلية الجديدة لعمل مكاتب الخدمة الميدانية

صراحة – واس: بحث مدير عام فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة المكلّف بجاد بن جلوي الأبيرقي اليوم مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف المهندس عباس بن عبدالغني قطان ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد بن حسن معاجيني وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة آلية عمل مكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة بنظام المناقصات ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى ببر مطوفي العرب 1 بحي أم الجود.

وبين رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس بن عبدالغني قطان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية عمل مكاتب الخدمة الميدانية بنظام المناقصات مع التأكيد عليها بالالتزام بالتعليمات للرقي بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، لافتاً النظر إلى أن أبرز ملامح العمل بالآلية الجديدة لمكاتب الخدمة الميدانية إنه سيكون تشكيل للمكاتب أسوة بمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا حسب توجيهات وزارة الحج والعمرة والعمل بنظام الشراكة بين مجموعه من المطوفين ولمدة أربعة سنوات ويجدد العقد سنوياً التي يتم من خلال هذه المكاتب تقديم الخدمات الأساسية والإضافية وتجويدها ومراقبتها وتوصيف هذه الخدمات بدقة لمتابعتها وضمان وصولها بالطريقة السليمة للحجاج .

وأوضح أنه سيتم التأكيد على مكاتب الخدمة الميدانية لتليق باستقبال الحجاج في السكن والمكاتب، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة مكاتب الخدمة الميدانية عبر منظومة من الكاميرات يتم من خلالها مراقبة مخيمات الحجاج بمشعر منى ومكاتب الخدمة الميدانية عن طريق المتابعة الذاتية بالمؤسسة أو المتابعة بوزارة الحج والعمرة ويوجد رابط بين المؤسسة والوزارة عن طريق الإنترنت يمكن من خلاله رؤية أوضاع مكتب الخدمة في أي وقت.