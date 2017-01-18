مدرب الأخضر في مونديال اليد : مباراة تشيلي القادمة مصيرية ونسعى للفوز بها

صراحة – واس : أشار مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد “الكرواتي “نيناد ” إلى أن مباراة اليوم أمام المجر في كأس العالم التي خسرها الأخضر 24 ـ 37 كانت جيدة المستوى من الفريقين.

وبين أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت من اللاعبين وسيعمل على تلافيها في مباراة تشيلي بعد غدٍ الجمعة في آخر لقاءات الدور الأول.

وقال: “نتيجتنا مع تشيلي ستحدد مصيرنا في البطولة ونسعى للفوز بفارق جيد لنضمن المرور لدور الـ16 وهو ما سنسعى إليه مع اللاعبين وسنعمل بقوة لتحقيق

ذلك”.

فيما أفاد حارس المنتخب السعودي لكرة اليد محمد آل سالم أنهم قدموا مستوى جيد خلال المباريات السابقة وسعوا لمواصلة هذا الأمر , ودخلوا لقاء المجر بتكتيك معين لتحقيق نتيجة إيجابية لكن الحظ لم يحالفهم .

وشكره المدرب على ثقته فيه بإشراكه أساسيا في اللقاء للمرة الأولى في البطولة , مؤكداً أنه في أتم الجاهزية لخدمة المنتخب في أي وقت .

وأكد أن حظوظهم في التأهل للدور الثاني ما زالت قائمة من خلال الفوز على تشيلي في آخر لقاءات الدور الأول , وقال: “تعودنا كلاعبي المنتخب السعودي

أن نبذل الجهد حتى اللحظات الأخيرة لتحقيق طموحنا وهو ما سيحدث بمشيئة الله في المباراة المقبلة يوم بعد غد الجمعة وأن نظهر بمستوانا المعروف .