حلف الناتو يؤكد استمرار وجوده في أفغانستان

صراحة – وكالات : أكد حلف الناتو أنه سيحافظ على وجوده في أفغانستان وسيواصل تقديم مساعدة وتدريب ومشورة للقوات الأفغانية في إطار مهمة “الدعم الحازم”.

وقال الجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي، القائد العام للقوات الموحدة للناتو في أوروبا الذي شارك في اجتماع لرؤساء أركان الدول الأعضاء في الحلف ببروكسل، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني: “سيستمر وجودنا في أفغانستان، إنه أمر في غاية الأهمية لمنع تحول هذا البلد إلى بؤرة للإرهاب من جديد”.

واعتبر الناتو أن مهمة “الدعم الحازم” للحلف في أفغانستان “مساهمة هامة” في محاربة الإرهاب هناك.

وأضاف الجنرال بيتر بافل، رئيس اللجنة العسكرية للناتو، خلال مؤتمر صحفي أجراه عقب الاجتماع: “الوضع في أفغانستان، لا يزال صعبا، وتتكبد قوات الأمن الأفغانية خسائر جسيمة”.

ودعا جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى توحيد الجهود لإيجاد حل طويل الأمد للوضع الأمني في أفغانستان.

وقال: “أفضل الوسائل لدعم الجهود الرامية إلى محاربة الإرهاب، تحقيق الاستقرار في أفغانستان والحفاظ على وحدتها”.

يذكر أن حلف الناتو أطلق مهمة “الدعم الحازم” في أفغانستان، في الأول من يناير/كانون الثاني 2015، وذلك بعد انتهاء عملية القوات الدولية لمساندة الأمن في أفغانستان.

ويبلغ عدد المشاركين في المهمة الأطلسية قرابة 12.5 ألف عنصر عسكري ومدني.