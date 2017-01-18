مسئول أمريكى يؤكد عدم اتخاذ بلاده قرارا بشأن المشاركة فى لقاء أستانا

صراحة – وكالات : قال شون سبايسر، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه لا يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل ممثلين إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا لمناقشة التسوية السورية.

وفي موجز صحفي، أكد سبايسر، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب لشؤون الأمن القومي، تلقى دعوة لإرسال ممثلين عن الولايات المتحدة إلى أستانا.

وأوضح أنه لا يملك “أي معلومات إضافية، لكن من الواضح أنها مشكلة سيشتغل عليها الرئيس المنتخب.. فما يجري في سوريا يثير قلقا بالغا”.

وأكد المتحدث باسم ترامب أن واشنطن مستعدة للتعامل مع الدول المشاركة في محادثات أستانا إذا وجدت أن “ثمة إمكانيات تتماشى مع مصالحنا القومية”، مضيفا: “لست أدري هل سيكون هناك ممثلون (عن الولايات المتحدة) وما إذا كان هناك قرار اتخذ بهذا الشأن، لكن من الواضح تماما أن لدينا رغبة في التعامل مع دول أخرى”.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن التوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار في سوريا واستعداد دمشق والمعارضة السورية لبدء محادثات.

ومن المخطط أن تبدأ المناقشات في أستانا، في 23 من الشهر الجاري، فيما لم يتم الإعلان عن الأطراف المشاركة فيها بصورة رسمية، فيما أفادت وكالة رويترز بأن معظم الفصائل المسلحة أعربت عن نيتها حضور اللقاء لمناقشة التزام أطراف النزاع بوقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية والإفراج عن الأسرى.