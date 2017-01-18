المسحل يلتقي أحمد الفهد وينهي زيارته للفيفا

صراحة – الرياض : استقبل سعادة الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية (انوك) سعادة الاستاذ ياسر بن حسن المسحل نائب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي في مقر الاتحاد، وذلك بناءاً على دعوة تلقاها من الشيخ أحمد الفهد.

وجرى في اللقاء استعراض أوجه التعاون الرياضي بين اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية والاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وقد قدم سعادة الشيخ أحمد الفهد الصباح التهنئة لمجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي المنتخب، متمنياً التوفيق والنجاح لمجلس الإدارة الجديد لما فيه مصلحة كرة القدم السعودية والآسيوية، بينما قدم الأستاذ ياسر المسحل شكره وتقديره لسعادة رئيس اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية (انوك) على الدعوة وعلى التهنئة واهتمامه بالرياضة السعودية.

وفي جانب آخر، أنهى سعادة الأستاذ ياسر بن حسن المسحل نائب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم زيارة رسمية إلى مقر الاتحاد الدولي (فيفا) في مدينة زيوريخ السويسرية ولمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في مدينة لوزان، حيث ألتقى في الاتحاد الدولي بالإدارة القانونية المختصة بقضايا الانضباط وبإدارة أوضاع اللاعبين، وجرى الاطلاع، على قضايا الأندية السعودية المختلفة لدى الإدارتين والوقوف على مواعيدها وآلية تنفيذها، بينما التقى الأستاذ ياسر المسحل في محكمة التحكيم الرياضي الدولية بأمين عام المحكمة السيد ماثيو ريب، وذلك في حضور عضو محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) الدكتور عبدالله الحيان، حيث جرى مناقشة سبل تطوير التعاون بين المحكمة والاتحاد بشكل عام. وتأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار سعي مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لرصد وإحصاء القضايا كافة المتعلقة بالأندية السعودية ومتابعتها في الاتحاد الدولي (فيفا) وفي محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وكذلك المتابعة مع إدارات الأندية السعودية بشأنها في سبيل معالجتها لما فيه مصلحة الأندية وكرة القدم السعودية، وإقامة ورش عمل تطويرية من قبل (كاس والفيفا) في المملكة العربية السعودية.