المجلس التعليمى بصبيا يوجه بفتح أندية مواهب في مكاتب التعليم

صراحة – صبيا : عقد مجلس التعليمي بتعليم صبيا ، اليوم ، جلسته الثانية في دورته الحالية برئاسة مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، وحضور مساعدي المدير العام وجميع أعضاء المجلس ، وذلك في قاعة الاجتماعات بالإدارة.

وجرى خلال الاجتماع، عرض توصيات الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذها في الميدان ، والموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع.

وأوصى المجلس ، بإقامة احتفال تكريمي لقادة ومدارس الحد الجنوبي ، وإقامة معرض ختامي لعرض المشروعات والتجارب المميزة في المدارس المطبقة لمشروع القيم “قيمة النظافة وقيمة النقاء من السموم وقيمة المسؤولية الوطنية” ، كما تم التوجيه بفتح أندية مواهب في مكاتب التعليم.

وفي الختام أثنى مدير التعليم على التقارير المرفوعة للمجلس ، مثمناً الجهود المبذولة ، داعياً الله تعالى التوفيق للجميع.