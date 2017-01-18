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18 يناير, 2017   2898

المجلس التعليمى بصبيا يوجه بفتح أندية مواهب في مكاتب التعليم

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صراحة – صبيا : عقد مجلس التعليمي بتعليم صبيا ، اليوم ، جلسته الثانية في دورته الحالية برئاسة مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، وحضور مساعدي المدير العام وجميع أعضاء المجلس ، وذلك في قاعة الاجتماعات بالإدارة.
وجرى خلال الاجتماع، عرض توصيات الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذها في الميدان ، والموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع.
وأوصى المجلس ، بإقامة احتفال تكريمي لقادة ومدارس الحد الجنوبي ، وإقامة معرض ختامي لعرض المشروعات والتجارب المميزة في المدارس المطبقة لمشروع القيم “قيمة النظافة وقيمة النقاء من السموم وقيمة المسؤولية الوطنية” ، كما تم التوجيه بفتح أندية مواهب في مكاتب التعليم.
وفي الختام أثنى مدير التعليم على التقارير المرفوعة للمجلس ، مثمناً الجهود المبذولة ، داعياً الله تعالى التوفيق للجميع.

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