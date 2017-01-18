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18 يناير, 2017   2507

التمرين البحري المختلط الفلك 2 يواصل فعالياته لليوم الخامس

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صراحة – واس : واصل التمرين البحري المختلط الفلك 2 لليوم الخامس على التوالي فعالياته بين القوات البحرية الملكية السعودية ممثله بقيادة الأسطول الغربي والقوات البحرية السودانية الشقيقة التي استخدمت فيه الذخيرة الحية .
وأكد قائد الأسطول الغاربي وقائد التمرين اللواء البحري الركن يعيد بن محمد الزهراني على أن إقامة هذه التمارين تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية لكافة الوحدات المشاركة في هذا التمرين .
وتختتم فعاليات التمرين صباح غد الخميس بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله السلطان بعرض حي يتم من خلاله استخدام الذخيرة الحية لتنفيذ العديد من العمليات التي تحاكي الواقع .

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