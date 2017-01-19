رئيس كولومبيا يعلن التوصل لاتفاق مع حزب متمرد

صراحة – وكالات : أعلن رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، التوصل إلى اتفاق مع حزب التحرير الوطني المتمرد، لبدء مفاوضات السلام المجمدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ومن المقرر إصدار تفاصيل بشأن الاتفاق، في بيان مساء الأربعاء، في عاصمة الإكوادور كيتو، والتي من المقرر إجراء المحادثات فيها.

وتصر كولومبيا إلى الآن، على أن بداية المحادثات الرسمية متوقفة على إطلاق سراح أودين سانشيز، عضو مجلس النواب السابق، المحتجز حاليا لدى حزب التحرير الوطني.

يشار إلى أن تأخر الإفراج عنه عطل المحادثات مرتين من قبل.

ومن شأن عقد اتفاق السلام مع حزب التحرير الوطني، أن يتمم جهود صنع السلام في كولومبيا، التي تعاني نزاعا مسلحا منذ أكثر من نصف قرن.