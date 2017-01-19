بوغدانوف ونائب دي ميستورا يبحثان اجتماع أستانا

صراحة – وكالات : بحث ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مع رمزي عزالدين رمزي، نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، في موسكو، مفاوضات أستانا حول التسوية في سوريا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، إن الطرفين تبادلا الآراء “بصورة معمقة حول الوضع في سوريا مع التركيز على اجتماع أستانا حول التسوية في سوريا”.

وكان مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أكد، الثلاثاء، أن المنظمة الدولية تلقت دعوة للمشاركة في اللقاء بين أطراف الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية أستانا وشكلت وفدا برئاسة رمزي عزالدين رمزي.

وأعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في اليوم نفسه، أنه سيترأس وفد دمشق إلى مفاوضات أستانا، فيما كشف مصدر مطلع، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن الوفد الحكومي سيضم خبراء عسكريين من الجيش السوري.

وكانت غالبية فصائل المعارضة السورية المسلحة قررت إرسال وفد منها برئاسة محمد علوش، رئيس الجناح السياسي لفصيل “جيش الإسلام”، للمشاركة في مفاوضات أستانا، في حين لم تتضح بعد تشكيلة الوفد الحكومي للاجتماع.

وأعلن “المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية” في موقعه الإلكتروني، الاثنين الماضي، موافقة الفصائل التالية على المشاركة في الاجتماع: “فيلق الشام” ،”فرقة السلطان مراد”، “الجبهة الشامية”، “جيش العز”، “جيش النصر”، “الفرقة الأولى الساحلية”، “لواء شهداء الإسلام”، “تجمع فاستقم”، “جيش الإسلام”. في حين رفض كل من “أحرار الشام”، و”صقور الشام”، و”فيلق الرحمن”، و”ثوار الشام”، و”جيش إدلب”، و”جيش المجاهدين”، و”حركة نور الدين الزنكي” المشاركة.

ومن المخطط أن تنطلق مفاوضات أستانا، في الـ23 من الشهر الجاري، فيما لم يتم بعد الإعلان عن الأطراف المشاركة فيها رسميا.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن التوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار في سوريا واستعداد دمشق والمعارضة السورية لبدء محادثات.