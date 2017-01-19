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19 يناير, 2017   3128

سقوط سبعة مدنيين قتلى في قذيفة أطلقتها ‏المليشيات على مدينة تعز اليمنية

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صراحة – وكالات : سقط قرابة 13 مدنيًا بين قتيل وجريح، في هجوم ‏شنته المليشيات، استهدفت خلاله مسعفين في ‏محافظة تعز جنوب غرب اليمن.‏
وأكدت مصادر محلية يمنية في تصريح نشرته ‏اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قذيفة ‏أطلقتها المليشيات الانقلابية على مسعفين أوقعت ‏سبعة قتلى وستة جرحى.‏
وأوضحت المصادر أن المليشيات قصفت مدينة ‏النور في مدينة تعز، بقذيفة من أحد مواقعها في ‏المدينة، تسببت في سقوط جرحى من المدنيين , ‏مشيرة إلى قيام المليشيات بإطلاق قذيفة أخرى ‏مستهدفة المسعفين في الحي السكني، لتوقع الحادثة ‏قرابة 13 مدنيًا بين قتيل وجريح.‏

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