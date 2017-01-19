سقوط سبعة مدنيين قتلى في قذيفة أطلقتها ‏المليشيات على مدينة تعز اليمنية

صراحة – وكالات : سقط قرابة 13 مدنيًا بين قتيل وجريح، في هجوم شنته المليشيات، استهدفت خلاله مسعفين في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وأكدت مصادر محلية يمنية في تصريح نشرته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قذيفة أطلقتها المليشيات الانقلابية على مسعفين أوقعت سبعة قتلى وستة جرحى.
وأوضحت المصادر أن المليشيات قصفت مدينة النور في مدينة تعز، بقذيفة من أحد مواقعها في المدينة، تسببت في سقوط جرحى من المدنيين , مشيرة إلى قيام المليشيات بإطلاق قذيفة أخرى مستهدفة المسعفين في الحي السكني، لتوقع الحادثة قرابة 13 مدنيًا بين قتيل وجريح.