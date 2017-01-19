جامعة الأمير سطام تنشئ وقفين استثماريين بمدينة السيح

صراحة – واس : عقد معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج رئيس اللجنة التأسيسية لأوقاف الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مؤخراً لقاءً تشاورياً مع عدد من مسؤولي الشركات المتخصصة في التطوير والاستثمار العقاري, لبحث سبل التعاون المشترك بين أوقاف الجامعة وعددٍ من المجموعات الاستثمارية .

وأوضح أمين عام أوقاف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي, أنه تم خلال اللقاء مناقشة تصميم مشروعين مخصصة كأوقاف للجامعة في مدينة السيح, الأول يقام على أرض بمساحة 20 ألف متر مربع ، والآخر يقام على مساحة 24 ألف متر مربع, مشيراً إلى أن هذين المشروعين سيسهمان في إيجاد فرص للشباب من طالبي العمل .