منتخب الدراجات يطلق معسكره الإعدادي لخليجية المضمار

صراحة – واس : انطلق معسكر المنتخب السعودي للدراجات الهوائية أمس في إمارة الشارقة, ويستمر حتى الـ 21 من يناير الحالي ، استعداداً لخوض منافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي الثامنة للمضمار التي ستقام على مضمار زايد الدولي للدراجات بإمارة الشارقة خلال الفترة من 22 – 25 من يناير 2017م ، بمشاركة منتخبات الإمارات ” المستضيف ” والسعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت .

وضمت قائمة المنتخب السعودي بقيادة المدرب سالم السالم ومساعده مضحي الدوسري, تسعة دراجين هم سلطان عسيري ، علي جساس ، حسن الجمعة ، أحمد البشري ، عبدالله الرشيدي ، عبدالعزيز الخويتم ، نزار أبو عبدالله ، مصطفى الربيع ، محمد المشيخص .