الجيش اليمني يستعيد مواقع مطلة على ‏مديرية أرحب

صراحة – واس : أعلن الجيش اليمني إحكام قبضته مجددًا على ‏سلسلة جبال النشمة المطلة على مديرية أرحب ‏شمال شرق صنعاء.‏

وأكد مصدر عسكري مسؤول بالمنطقة العسكرية ‏السابعة ومقر قيادتها المركزية في محافظة مأرب ‏أن التقدم المحرز للجيش، من شأنه أن يقطع ‏خطوط الإمداد لمليشيات الانقلابين في جبهة نهم.‏

وقال الجيش اليمني من جهة أخرى إن معاركه ‏لتحرير منطقة ” ضبوعة ‏‏” التابعة لمنطقة نهم، ‏مستمرة لليوم الثالث على التوالي, مبينًا أن وحداته ‏المسنودة بالمقاومة الشعبية المقاتلة في الجبهة، ‏تواصل تقدمها ‏وسط اشتباكات عنيفة مع مليشيات ‏الانقلابين.‏

‏وأوضح مصدر عسكري في تصريح نقله ‏المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الليلة ‏الماضية، أن مقاتلات التحالف العربي شنت ‏تسع ‏غارات جوية، استهدفت تعزيزات للمليشيات ‏في نقيل ‏ضبوعة، أسفرت عن تدمير أربعة أطقم ‏ومدرعة.