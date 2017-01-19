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19 يناير, 2017   3496

المؤسسة العامة للتدريب تعلن عن وظائف شاغرة

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صراحة – الرياض : أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رغبتها في سد الاحتياج في عدد من الوحدات التدريبية لوظائف شاغرة ( طبيب مقيم ) للرجال، في الكلية التقنية بالباحة، والكلية التقنية بالدوادمي.
واشترطت المؤسسة للتقدم على الوظيفتين المتاحة، أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الطب والجراحة، وأن لا يقل المعدل عن جيد، واجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع اجتياز المقابلة الشخصية .
وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظائف سيبدأ في 1438/5/8هـ ويستمر حتى 1438/5/19هـ عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة ( www.tvtc.gov.sa ).

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