رصد حالات فرار جماعية ‏للمليشيات الانقلابية من مدينة المخاء الساحلية

صراحة – واس : دعت الحكومة اليمنية، منظمات الأمم المتحدة، إلى ‏فتح ‏مكاتبها الرئيسة في العاصمة المؤقتة عدن، ‏وذلك بعد ‏التحسن الذي طرأ على الأوضاع في ‏عدن، على جميع ‏المستويات.‏

وأكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر خلال ‏لقائه ‏اليوم في عدن، رئيس اللجنة الأمنية لمكتب ‏الأمن ‏والسلامة للأمم المتحدة في اليمن جوهانس ‏جيكوب, ‏والمنسقة الأمنية لمكاتب الأمم المتحدة, ‏ومديرة مكتب ‏المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ‏في اليمن, و المنسق ‏الأمني ومدير مكتب الأمن ‏والسلامة في عدن فيكتور ‏كوبيان، أن الأوضاع في ‏عدن تحسنت كثيراً على جميع ‏المستويات عما كانت ‏عليه قبل عام، والحكومة عملت ‏على تطبيع الحياة ‏وعودة بعض الخدمات.‏

وأشار بن دغر، إلى أن حكومته ستقدم التسهيلات ‏التي ‏تساعد في عودة منضمات الأمم المتحدة وفتح ‏مكاتبها ‏الرئيسة في العاصمة المؤقتة عدن التي ‏تعرضت لدمار ‏كبير جراء الحرب العبثية التي ‏شنتها مليشيات الحوثي ‏وصالح الانقلابية على ‏المدينة وغيرها من المدن.‏

وقال رئيس اللجنة الأمنية لمكتب ‏الأمن ‏والسلامة للأمم المتحدة في اليمن من جهته إن تحسن ‏الأوضاع ‏الأمنية والخدمية في عدن سيساعد على ‏عودة الأجانب ‏إلى عدن وباقي المحافظات قريبًا.‏