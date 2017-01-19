مدير عام الجمارك المكلف يقوم بجولة تفقدية للمنافذ الجمركية

صراحة-الرياض:قام سعادة الأستاذ أحمد الحقباني مدير عام الجمارك المكلف بزيارة تفقدية لعدد من المنافذ الجمركية في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وذلك للاطلاع على سير العمل والوسائل المساندة في إنهاء الإجراءات الجمركية .



وتضمنت الجولة الأولى التي رافقه فيها كلا من الأستاذ عيسى العيسى مستشار مدير عام الجمارك والدكتور مشاري المشاري المشرف على مركز المعلومات , زيارة بعض منافذ المنطقة الشرقية والتي شملت كلاً من جمرك جسر الملك فهد وجمرك ميناء الملك عبد العزيز وجمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام اطلع خلالها على على سير العمل الجمركي في الساحات الجمركية وساحات الركاب وكافة الأقسام الجمركية والتأكد من مدى انسيابية العمل والتجهيزات.

كما قام مدير عام الجمارك المكلف بجولة أخرى في منطقة مكة المكرمة شملت كلاً من جمرك ميناء جدة الإسلامي وجمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لمتابعة سير العمل واطلع خلالها على محطة البحر الأحمر ومبنى النافذة الواحدة ومحطة الفحص بالأشعة بميناء جدة الإسلامي وعلى كافة الساحات والأقسام الجمركية وصالات الركاب في المطار والصالات المخصصة للحجاج والخدمات التي تقدم لهم وفقاً للأساليب الحديثة في إنهاء إجراءاتهم الجمركية بكل يسر وسهولة.