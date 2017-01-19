معالي محافظ المؤسسة يدشن نظام التكامل مع وزارة الداخلية

من جهته أكد مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي على التعاون المثمر مع المؤسسة العامة للتقاعد والذي أثمر عن تدشين هذا النظام مما سيكون له أثره البالغ في تسريع معاملات التقاعد الخاصة بمنسوبي وزارة الداخلية بشكل ميسر وإلكتروني، مشيداً بالجهود التي قام بها منسوبي مركز المعلومات بمؤسسة التقاعد لبناء هذا النظام الذي تم استضافته وتشغيله في مركز المعلومات الوطني.

وفي نهاية حفل التدشين قام معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد ومرافقيه بزيارة لمركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، والمنصة الإلكترونية لبوابة(أبشر) وخدمة تتبع المركبات الأمنية وتوجيهها إلى مواقع البلاغات، والمرصد الوطني للمعلومات الذي يقدم معلومات إحصائية متعددة ونظماً آلية لحماية البيانات والمعلومات، ومركز البيانات ومركز العمليات الإلكترونية.يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد ومركز المعلومات الوطني يرتبطان باتفاقية تعاون يتم بموجبها تبادل البيانات آلياً بين الجهتين بما يتيح للمؤسسة التعرف عن قرب وفي نفس الوقت بحدوث إي تغير للحالة الاجتماعية للمتقاعد أو المستفيد من توظّف أو وفاة أو زواج وخلافه، كما يتيح لمركز المعلومات الوطني الاستفادة من المعلومات التي لدى المؤسسة وفقاً للتنظيم المتفق عليه حول سرية تبادل المعلومات.