كأس الملك: استكمال دور 32 بثلاث مباريات

صراحة-الرياض:ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ32 تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
هجر – العروبة
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الخميس 19 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
حكم الساحة: فيصل البلوي
المساعد الأول: بدر الخيبري
المساعد الثاني: عادل الغامدي
الحكم الرابع: حيدر الشريدة
بطاقة المباراة
وج – الشباب
الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )
اليوم: الخميس 19 يناير 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً
حكم الساحة: ممدوح عسيري
المساعد الأول: سلطان الشلوي
المساعد الثاني: محمد العرمطي
الحكم الرابع: عبدالرحمن الكعبي
بطاقة المباراة
النهضة – نجران
الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )
اليوم: الخميس 19 يناير 2017 م
الوقت: 5,55 عصراً
حكم الساحة: حسين أبو شاهين
المساعد الأول: محمد جعفر
المساعد الثاني: مؤيد المسجن
الحكم الرابع: حسن حبيب