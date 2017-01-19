كأس الملك: استكمال دور 32 بثلاث مباريات

صراحة-الرياض:ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ32 تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

هجر – العروبة

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الخميس 19 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

حكم الساحة: فيصل البلوي

المساعد الأول: بدر الخيبري

المساعد الثاني: عادل الغامدي

الحكم الرابع: حيدر الشريدة

بطاقة المباراة

وج – الشباب

الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )

اليوم: الخميس 19 يناير 2017 م

الوقت: 4,00 عصراً

حكم الساحة: ممدوح عسيري

المساعد الأول: سلطان الشلوي

المساعد الثاني: محمد العرمطي

الحكم الرابع: عبدالرحمن الكعبي

بطاقة المباراة

النهضة – نجران

الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )

اليوم: الخميس 19 يناير 2017 م

الوقت: 5,55 عصراً

حكم الساحة: حسين أبو شاهين

المساعد الأول: محمد جعفر

المساعد الثاني: مؤيد المسجن

الحكم الرابع: حسن حبيب