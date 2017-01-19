جامعة جدة و “خيركم” توقعان مذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين من حفظة القرآن الكريم

صراحة-جدة:وقّع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ورئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم ” خيركم، بالمحافظة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله حنفي ، أمس مذكرة تفاهم بين الجامعة، والجمعية، تهدف إلى استقطاب ورعاية الموهوبين من حفظة القرآن الكريم، والتدريب وتبادل الخبرات .

ودعت المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون في مجالات تدريب وتأهيل العاملين بتعليم القرآن وعلومه، وإدارة الحلقات ومراكز التحفيظ، وتبادل الخبرات والاستشارات في هذا الشأن، والتعاون في دعم الترجمة والبحوث العلمية المتعلقة بالقرآن وعلوم التفسير، وتنظيم فعاليات مشتركة ومسابقات قرآنية .