إدارة تعليم تبوك تصرف عشرة ملايين ريال مكافآت تعليمية وإدارية

صراحة-تبوك:بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مُمثلة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية في صرف عشرة ملايين ريال مكافآت تعليمية وإدارية لمنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة, بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بصرف هذه المبالغ .

وأكد مساعد المدير العام للخدمات المساندة بتعليم تبوك سعيد بن مشبب القحطاني, أن هذه المبالغ الذي تم إيداعها في حسابات المستفيدين, تشمل مكافآت نهاية خدمة للمعلمين لشهر محرم وصفر للعام الجاري 1438هـ, ومكافآت نهاية خدمة للموظفين من مستخدمين وعمال ومتعاقدين, ومكافآت بدل سكن للموفدين بالخارج, ومكافآت بدل تعيين ومكافآت حراس المدارس .