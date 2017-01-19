” الصحة ” تجرى 50 عملية تبديل صمام تاجي بالقسطرة الشريانية

صراحة-الرياض:أعلنت وزارة الصحة, إجراء (50) عملية تبديل للصمام التاجي عن طريق القسطرة الشريانية وذلك بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة, وبدون الحاجة لجراحة القلب المفتوح, حيث تمت عن طريق تقنيات متقدمة في طب التخدير وبما يتناسب مع حاله المريض.

وسجل الفريق الطبي نسبة نجاح في جميع العمليات بلغت 96% , وبنسبة مضاعفات أقل من 5% حيث تعد من أقل المعدلات العالمية .

وبيّنت ” الصحة ” أن هذا النوع من العمليات يمكن من تبديل الصمام التاجي عن طريق الشريان الفخذي دون الحاجة إلى التخدير العام, الذي قد يترتب عليه مضاعفات جرّاء وضع المريض تحت جهاز التنفس الصناعي, و مكوثه فترة لا تقل عن ثلاثة أيام في العناية المركزة, ليتم خلالها مراقبة الوظائف الحيوية, ودون الحاجة إلى فتح الصدر وتعريض المريض للجراحة ومضاعفاتها.

وأضافت الصحة, أن العملية الواحدة لا تستغرق أكثر من ساعتين, يتم خلالها إدخال الصمام عبر القسطرة الشريانية من أعلى الفخذ وتبديل الصمام التاجي، مؤكدةً أن هذه العمليات يتم إجرائها للمرضى الذين يعانون من ضيق في الصمام التاجي و ضعف في عضلة القلب, ولا يتحملون إجراء عملية القلب المفتوح خاصة من كبار السن .