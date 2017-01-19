الأسد يأمل أن تقود محادثات أستانة إلى “مصالحة”

صراحة-وكالات:قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه يعتقد أن الهدف من محادثات السلام المدعومة من روسيا والمقرر عقدها في أستانة عاصمة قازاخستان هو وقف إطلاق النار والسماح لجماعات المعارضة بالتوصل لاتفاقات مصالحة مع الحكومة.

وقال الأسد في حديث لمؤسسة تي.بي.اس الإعلامية اليابانية نشرت أجزاء منه على حساب الرئاسة السورية على موقع تويتر يوم الخميس “حتى الآن نعتقد أن الأستانة سيكون على شكل محادثات مع المجموعات الإرهابية لوقف إطلاق النار والسماح لها بالانضمام للمصالحات.”

وقال الأسد إنه يأمل أن يكون مؤتمر أستانة المقرر عقده الأسبوع المقبل “منبرا لمحادثات بين مختلف الأطراف السورية حول كل شيء” لكنه قال إنه ليس من الواضح ما إذا كان مؤتمر أستانة سيتناول أي حوار سياسي لأنه “ليس واضحا من سيشارك فيه.”