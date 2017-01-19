الاطاحة بمصنع للخمور بمحافظة الجبيل

صراحة – محمد المحسن : بناء لما توفر من معلومات مؤخرا عن قيام وافد اسيوي بترويج الخمور بمحافظة الجبيل ، تم بفضل الله القبض على الوافد من قبل قوة امن الطرق بطريق الجبيل السريع وعثر بحوزته على كمية من المواد المسكرة المعده للترويج قدرت بـ 360 عبوة . وبالتحقق من مصدر تلك الخمور توصل الاستجواب الاولي مع المتهم عن تحديد موقع تصنيعها باحدى المزارع بالمحافظة وجرى مداهمة الموقع من قبل قوة خاصة بشرطة محافظة الجبيل حيث تمكن رجال الامن من القبض على ثلاثة وافدين في العقد الرابع والخامس من العمر بالموقع وضبط المصنع المجهز لاعداد المادة المسكرة وكمية من الخمور قدرت بـ 15 جالون و1658 عبوة معبئة بالمادة المسكرة تم تحريزها لاتخاذ اللازم حيالها فيما تم ايقاف المتهمين لاستيفاء اجراءات جمع الاستدلال وتمهيدا لاحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام .