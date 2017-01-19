تدشين خط سير طيران “ناس” الجديد بين الرياض ومحافظة بيشة

صراحة – نواف العايد :رعى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم في مطار بيشة تدشين طيران ناس لخط السير الجديد في عام 2017 من خلال رحلاتها بين مدينة الرياض ومحافظة بيشة، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسعة في الوجهات الداخلية والربط

بين المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية.

وأكد محافظ بيشة على أن هذه الخطوة ترسم ملامح التطور الذي يشهده قطاع النقل الجوي في المملكة العربية السعودية، مثمناً جهود شركة ناس في الاهتمام بالرحلات الداخلية القادمة والمغادرة من محافظة بيشة إلى مدن المملكة

العربية السعودية.

وأشار إلى أن مطار بيشة يمتلك كافة المقومات في زيادة عدد الرحلات لا سيما في إطار وجود عوامل عديدة تساهم في تطوير هذا القطاع تكمن في موقع بيشة الاستراتيجي واستفادة أكثر من ثلاث محافظات من هذا المطار.

وكانت محافظة بيشة قد استقبلت صباح اليوم أول خط سير جديد في عام 2017م عبر إطلاقه لرحلات بين مدينة الرياض ومحافظة بيشة، وذلك ضمن خطة توسعه في الوجهات الداخلية، والربط بين المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية.

وابتداءً من اليوم 19 يناير 2017م، سيتم تشغيل الرحلات بين الرياض وبيشة بواقع 3 رحلات أسبوعية في أيام الثلاثاء والخميس والسبت، حيث تنطلق رحلة الرياض إلى بيشة في تمام الساعة 8:05 صباحًا، ورحلة بيشة إلى الرياض في تمام الساعة 10:10 صباحًا، وتستغرق الرحلة قرابة الساعة والنصف.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ناس القابضة بندر المهنا أن هدف “ناس” هو الصول للمزيد من الوجهات الداخلية، والربط بين مناطق المملكة برحلاتٍ أكثر لخدمة المسافرين ، مفيدا أنه سيكون تدشين رحلات طيران “ناس” بين الرياض وبيشة انطلاقة للتوسع الذي سيكون في عام 2017م ضمن خططنا الاستراتيجية التي نعمل لتحقيقها”.