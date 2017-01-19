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19 يناير, 2017   2461

جامعة تبوك تسعى لتدريب 60 أستاذاً جامعياً على منصة “شمس”

جامعة-تبوك

صراحة – محمد المحسن : شارك فريق من عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بجامعة تبوك، في ورشة عمل شبكة الموارد السعودية “شمس” والتي أقيمت في الرياض خلال اليومين الماضيين.
حيث تم تعريف الأعضاء المشاركين بالورشة, بمنصة شمس وتدريبهم على توصيف البيانات والتعامل مع نظام سحابة شمس ورفع الملفات في السحابة.
من جانبه أوضح عميد عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد الدكتور مفلح القحطاني, أن جامعة تبوك من الجامعات المؤسسة لهذه المنصة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من التدريب على هذه المنصة ستشمل 10 أعضاء هيئة تدريس, والمرحلة الأخيرة ستشمل تدريب 50 عضو هيئة تدريس في مقر الجامعة.
الجدير بالذكر أن منصة ” شمس ” عبارة عن منصة الكترونية لبرنامج الموارد التعليمية المفتوحة, تهدف إلى إثراء المحتوى التعليمي الرقمي والمساهمة في توفير المزيد من الفرص التعليمية للمستفيدين.

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