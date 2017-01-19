افتتاح مشروع جسر سلطانة ( تقاطع بنبان مع صلبوخ الجديد) بالرياض

صراحة – خالد الحسين : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، مشروع جسر سلطانة ( تقاطع بنبان مع صلبوخ الجديد) ، وذلك ضمن أعمال مشروع الطرق الزراعية بمنطقة الرياض .

وأزاح سموه الستار عن لوحة المشروع الذي بلغ مجموع أطواله كاملا مع الربط 1250 م وطول الجسر 100 م، ويقع على تقاطع الطريق الذي يربط طريق (الرياض – القصيم السريع) بطريق (الرياض – صلبوخ – حريملاء) والمار بمحاذاة مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية .

وبين الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عقب المناسبة أن تظافر الجهود بين الجهات المختلفة المرتبطة بالمشروعات أسهم في إنجازها والحد من تعثرها، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي يقوم بها مدير عام الطرق بمنطقة الرياض في سبيل متابعة وتنفيذ المشروعات.

ونوه سموه بالدعم الغير محدود الذي تحظى به منطقة الرياض من قبل القيادة الرشيدة حفظها الله، مؤكداً أن المشروعات تسهم في دفع العجلة التنموية ورفع مستوى البنية التحتية وتزيد من جودتها.