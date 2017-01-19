أمانة الطائف تبحث مراحل الإنجاز لـ 25 مشروعاً بلدياً في المحافظة

صراحة – نواف العايد : بحثت أمانة الطائف مع مقاولي المشروعات التنموية والتطويرية الجارية سير العمل في أكثر من 25 مشروعاً، والخطوات المنجزة في مشروعات توسعة المسار العلوي لنفق تقاطع مستشفى الأمير منصور، وتوسعة تقاطع طريق الحدائق مع شارع شهار، والأعمال الجارية لتوسعة وتطوير طريق الملك خالد، وأعمال السفلته بطريق الأربعين، والطرق بمخطط الرميده، وجسور المشاة، إضافة إلى المراكز التنموية بعشيرة والطائف الجديد، ومبنى الأمانة الجديد، وإنشاء مباني البلديات الفرعية (شمال، جنوب، شرق)، ومشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار (مثملة، وادي العقيق، الحلقة الشرقية، وادي شرب، شارع التلفزيون، وادي القيم، وادي وقدان، الحوية، الفيصلية)، ميدان المئوية.

وشدد أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج, على سرعة انجاز المراحل المتبقية وفق المواصفات والمدة المحددة لكل مشروع بما يدعم أعمال التنمية والتطوير بالمحافظة، مشيراً إلى أهمية استغلال الفترة المقبلة لإنجاز المشروعات المشرفة على الانتهاء، وعدم تأخير أي مشروع حتى تستفيد المحافظة من عطاءات التنمية المتلاحقة, كما طالب المقاولين تقديم تقارير بالخطوات المتبقية، ومدد الإنجاز لكل مشروع، كما وجه بدعم أعمال متابعة المشروعات من الوكالات المختصة والإدارات الإشرافية.