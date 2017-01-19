غرفة نجران تدرب 40 متدربًا على صيانة وبرمجة الجوال والأجهزة الذكية

صراحة – فيصل القحطاني : اختتمت، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التي نفذتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بمقرها، بعنوان “صيانة وبرمجة الجوال والأجهزة الذكية”، بحضور أمين عام الغرفة بالإنابة محمد بن حسين قحيفة ومساعد الأمين العام للتنمية والتطوير عبدالله الصقري.

وأوضح الصقري أن الدورة التي استمرت 10 أيام وعقدت على فترتين صباحية ومسائية، وشارك بها 40 متدربًا هدفت إلى دعم ومشاركة المشروع الوطني لسعودة قطاع الاتصالات وحصر العمل فيه على الشباب السعودي، وكذلك تأهيل وتدريب الشباب على الصيانة والبرمجة لهذه الأجهزة بواسطة الورش العملية طيلة فترة التدريب، ليتمكنوا فيما بعد من إدارة مشاريعهم بأنفسهم.

كما هدفت الدورة إلى التعرف على مكونات الجوال والأجهزة الذكية الخارجية والداخلية، وفكها وتركيبها، والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه، واحتراف برمجة الجوال والأجهزة الذكية بأنواعها.