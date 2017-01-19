وزارة الإسكان تفتتح مكتبا تابعا لها في مكة المكرمة

صراحة – خالد الحسين : افتتحت وزارة الإسكان مكتبا تابعا لها في مكة المكرمة، وذلك بمبنى صندوق التنمية العقارية في حي إسكان الملك فهد بالرصيفة .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، حرص الوزارة وسعيها للارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطنين وتذليل جميع الصعوبات في سبيل حصولهم على الدعم السكني المناسب والمتوافق مع احتياجهم وقدراتهم، واستحداث بيئة عمل متطورة ومنظمة بما يحقق رسالتها المتمثلة بتأمين السكن للمواطن وفق خيارات متنوعة وجودة وسعر مناسبين .

وأوضح سموه أن الوزارة تهدف إلى تطوير ونشر خدماتها في جميع أنحاء المملكة من خلال التوسع في افتتاح مكاتب تابعة لها في المناطق والمحافظات طبقاً لاحتياج المنطقة من تلك الخدمات، لافتاً الانتباه إلى أن تنفيذ آلية التوسع في خدمات الوزارة وافتتاح مكاتب تابعة لفروع الوزارة يجري وفق رؤية الوزارة الهادفة إلى رفع كفاءة تنظيم سوق الإسكان بالمملكة.

ويعد مكتب وزارة الإسكان في مكة المكرمة هو الأول في طريق سعي الوزارة لإنشاء عدة مكاتب أخرى بمختلف مناطق المملكة، وتقديمه مجموعة من الخدمات منها استقبال طلبات المواطنين ومتابعة تسليم الوحدات السكنية المخصصة للمستفيدين ومتابعة برنامج فرض الرسوم على الاراضي البيضاء وكذلك استلام الأراضي والمنح والإشراف عليها والتنسيق مع المطورين العقاريين المؤهلين، ومتابعة برنامج “إيجار” وغيره من البرامج والخدمات الأخرى .

مما يذكر أن “الإسكان” منذ تأسيسها عملت على إنشاء عدة فروع ومكاتب لها بمختلف مناطق ومدن المملكة سعياً منها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء وتمكين الاستفادة القصوى من منتجات وخدمات الوزارة ولضمان الوصول للمستحقين الفعليين للسكن .